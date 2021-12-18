Элиста, 18 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Для населения Калмыкии рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в наступающем 2022 году не превысит 4,6%. Об этом говорится в указе за подписью главы республики Бату Хасикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

Повышение оплаты жилищно-коммунальных услуг коснётся всех муниципальных образований Калмыкии с 1 июня 2022 года. В среднем по региону рост тарифов составит от 3,9% до 4,1%, в Элисте — 4,6%.

Электроснабжение в среднем подорожает на 4,8%, газоснабжение — на 3,17%, водоснабжение — на 4,2%. На прежнем уровне останется стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами.