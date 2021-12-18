Вашингтон, 18 декабря 2021, 10:31 — REGNUM РФ пыталась блокировать решение о продлении для США статуса наблюдателя в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом 18 декабря заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс (американский политический консультант, бывший офицер разведки).
«Мы глубоко разочарованы действиями РФ с целью блокировать продление нашего статуса наблюдателя», — написал он в Twitter, добавив, что «действия России противоречат цели снижения напряженности в акватории Черного моря дипсредствами».
Эсминец Arleigh Burke ВМС США вошел 25 ноября в акваторию Черного моря для обеспечения «безопасности и стабильности» на этом международном водном пути. 15 декабря начал переход из Черного в Средиземное море.