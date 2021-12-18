Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону спасли людей из горящего дома на улице Комарова. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

30.mchs.gov.ru Пожар

Пожар вспыхнул утром 17 декабря. Прибывшие спасатели эвакуировали 15 человек, а также вывели пострадавшего мужчину, который отравился продуктами горения. Около 40 минут понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пожаров.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.