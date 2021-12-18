Ростов-на-Дону, 18 декабря 2021, 10:26 — REGNUM Ростов-на-Дону продолжают украшать праздничной иллюминацией. Улица Пушкинская засияла тысячами лампочек. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
«Новая иллюминация появилась на участке от Ворошиловского [проспекта] до Буденновского проспекта. Установлены 58 опор, по которым «бегут» светодиодные гирлянды белт-лайт протяженностью 1650 метров. В них используется более 5,5 тысячи лампочек», — написал Логвиненко в Instagram.
https://www.instagram.com/p/CXjcHUvM2LY/
Пешеходную зону украсили несколькими инсталляциями.
ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году на новогоднее украшение Ростова-на-Дону потрачена рекордная сумма — 27 млн рублей. В частности, установлена новая главная городская ёлка, украшенная светодиодными игрушками, гирляндой, сноуфордами, звездами, снежинками и шарами.
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