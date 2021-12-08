Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону продолжают украшать праздничной иллюминацией. Улица Пушкинская засияла тысячами лампочек. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

«Новая иллюминация появилась на участке от Ворошиловского [проспекта] до Буденновского проспекта. Установлены 58 опор, по которым «бегут» светодиодные гирлянды белт-лайт протяженностью 1650 метров. В них используется более 5,5 тысячи лампочек», — написал Логвиненко в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CXjcHUvM2LY/

Пешеходную зону украсили несколькими инсталляциями.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году на новогоднее украшение Ростова-на-Дону потрачена рекордная сумма — 27 млн рублей. В частности, установлена новая главная городская ёлка, украшенная светодиодными игрушками, гирляндой, сноуфордами, звездами, снежинками и шарами.