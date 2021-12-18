Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Порядка 700 ученых и инженеров призвали американского лидера Джо Байдена включить в новый обзор ядерной политики (NPR) масштабный план по сокращению арсенала ракет и боеголовок. Письмо ученых и инженеров опубликовала The New York Times.

«Угроза самому нашему существованию из-за обилия ядерного оружия в мире может быть устранена только путем его значительного сокращения и устранения», — считает подписант Джером Фридман (лауреат Нобелевской премии по физике 1990 г.).

По состоянию на июль 2021 г. в США развернуто 1357 единиц ядерного оружия.

Обращение к президенту США подготовила общественная организация «Союз неравнодушных ученых». Письмо подписали около 700 деятелей науки.