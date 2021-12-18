Сент-Луис, США, 18 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Владимир Тарасенко

Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Логан Браун (24-я минута), оформивший в матче дубль российский нападающий Владимир Тарасенко (40-я и 56-я, в большинстве) и еще один российский форвард Иван Барбашев (58-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «» стал Джейсон Робертсон (53-я).

Российские форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 19 декабря в гостях сыграет с клубом «Виннипег Джетс», а «Даллас» в этот же день дома встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс».