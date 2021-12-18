Москва, , 10:24 — REGNUM Сбор штрафов при помощи систем фото‑ и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) стал хорошо работающим бизнес-проектом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

ПДД © ИА REGNUM

«В Европе, в Америке, в других развитых странах эта система нормально работает. У нас взяли ее в качестве хорошего работающего примера и сделали в виде хорошего бизнес-проекта. Сегодня региону выгодно, это доходная часть региональных бюджетов, это выгодно аффилированным коммерческим структурам, которые зарабатывают, либо с каждого штрафа, либо во время ежемесячного обслуживания этой системы. Именно поэтому камеры растут, как грибы: где надо, де не надо», — рассуждает Нилов.

Парламентарий также обратил внимание на опасности.

«Формируются разного рода автоловушки, когда водитель вынужден, даже не зная, что он попадает в ловушку, он нарушает, ему выписывается штраф, со скидкой минимальный штраф — это 250 рублей. Проще заплатить, чем пытаться что-то оспорить», — указал депутат на проблему.

По его убеждению, камеры должны принадлежать либо региональной власти, либо муниципальной власти.

«Когда сегодня ИП или чуть ли не частники ставят треногу и зарабатывают, это, конечно, недопустимо», — подчеркнул Нилов.

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