Ярославль, , 10:19 — REGNUM Микроавтобус Mercedes с ехавшими на соревнования детьми в возрасте 10−12 лет попал в ДТП на 193 км трассы «Холмогоры» в Ярославской области, в результате пострадали 13 человек. Об этом 18 декабря сообщили в УМВД РФ по региону.

ДТП произошло из-за того, что у ехавшего перед микроавтобусом грузовика КАМАЗ отцепился прицеп, и на трассе рассыпались бревна.

В салоне микроавтобуса находились 14 детей и 6 взрослых. Водитель в результате ДТП получил перелом руки, у 12 детей — ушибы и ссадины. Их направили на медосмотр, госпитализация не требуется.

При этом в МЧС РФ по региону отметили, что еще двух детей с ушибами головы доставили в больницу.

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