Донецк, 18 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 17 декабря 2021 года, украинские боевики из 30-й механизированной бригады в нарушение Минских соглашений совершили две вооруженные провокации на территории Донбасса. Как сообщает Народная милиция ДНР, днём украинские каратели нанесли спланированный удар по зданию 43-й пожарной части МЧС ДНР, расположенному в н.п. Гольмовский, сбросив на него с беспилотного летательного аппарата самодельное взрывное устройство на основе гранаты ВОГ-17.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «"Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

В вечернее время с позиций, расположенных в районе н.п. Новолуганское, оккупанты открыли огонь из АГС по району н.п. Доломитное.

Помимо этого, вооруженные формирования Украины разместили шесть единиц военной техники в подконтрольных населенных пунктах: две буксируемые гаубицы Д-30А и ПТРК «Конкурс» на территории объекта вблизи жилого района н.п. Шевченко, командно-штабную машину Р-142, БМП-1 и зенитную установку ЗУ-23 вблизи н.п. Пионерское.

Также на железнодорожной станции в н.п. Зачатовка зафиксировано нахождение десяти буксируемых гаубиц Д-20, шести самоходных гаубиц «Гвоздика» и восьми противотанковых пушек «Рапира».

Как сообщало ИА REGNUM, в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США. Подробности — в трансляции.

Читайте также: «Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости