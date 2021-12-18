Санкт-Петербург, 18 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на судостроительном заводе «Северные верфи», где в накануне вечером тушили крупный пожар на строящемся корвете. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ЗМСУТ СК РФ).

Пресс-служба ЗМСУТ СК РФ Пожар на «Северной верфи»

Как рассказали в ведомстве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности приведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18:00 мск на пятом стапеле, расположенном на территории Судостроительного завода «Северная верфь», произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.

«Следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников, свидетелей, назначен ряд экспертиз, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин возгорания»,— уточнили в ведомстве.

Ранее ИА сообщало, пожар на судостроительном заводе начался вечером в пятницу, 17 декабря. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали четыре человека, один из них получил тяжёлые травмы. Ранг пожара повышен до №3.