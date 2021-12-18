Вашингтон, 18 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Малый аппарат Ingenuity миссии Perseverance успешно выполнил 18-й полёт на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA.

Nasa.gov Малый вертолет Ingenuity на Марсе

Вертолёт Ingenuity был доставлен на Марс вместе с планетоходом Perseverance в феврале 2021 года. Целью проекта Ingenuity была экспериментальная проверка возможности полётов винтокрылых аппаратов в разряжённой атмосфере Марса.

Основная программа этого проекта предусматривала пять полётов Ingenuity. Однако вертолёт проработал дольше расчётного срока — 17 декабря в NASA сообщили об успешном выполнении 18-го перелёта.

Последний полёт Ingenuity продлился 124,3 секунды. За это время малый аппарат преодолел около 230 метров над поверхностью Марса, сделав по пути несколько снимков местности.

В Лаборатории реактивного движения NASA напомнили, что 17 декабря 1903 года братья Райт совершили первый полёт на самолёте Wright Flyer. Это событие считается первым в мире полётом человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем.

«19 апреля 2021 года состоялся первый управляемый полёт летального аппарата с двигателем на другой планете. Когда человечество мечтает, то многие вещи становятся возможными», — отметили участники проекта Ingenuity.