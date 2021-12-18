Женева, Швейцария, , 10:11 — REGNUM Экстренное использование вакцины от коронавирусной инфекции Covovax, производимый Индийским институтом сыворотки по лицензии американской фармакологической компании Novavax, рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения 17 декабря. Об этом сообщается на сайте женевской штаб-квартиры ВОЗ.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

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Отмечается, что препарат стал девятым по счету в списке вакцин от COVID-19, одобренных во всем мире. Covovax входит в перечень средств для иммунизации, доступ к которым осуществляется в рамках механизма помощи Covax. В ВОЗ также напомнили, что 41 страна в мире не смогла привить от коронавирусной инфекции больше 10% своего населения, а еще 98 государств достигли показателя в 40% вакцинированных.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Испания объявила о том, что поставит в страны Африки более 20 млн доз вакцин от COVID-19 через механизм Covax.

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