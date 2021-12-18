Женева, Швейцария, 18 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Экстренное использование вакцины от коронавирусной инфекции Covovax, производимой Индийским институтом сыворотки по лицензии американской фармакологической компании Novavax, рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения 17 декабря. Об этом сообщается на сайте женевской штаб-квартиры ВОЗ.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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Отмечается, что препарат стал девятым по счету в списке вакцин от COVID-19, одобренных во всем мире. Covovax входит в перечень средств для иммунизации, доступ к которым осуществляется в рамках механизма помощи Covax. В ВОЗ также напомнили, что 41 страна в мире не смогла привить от коронавирусной инфекции больше 10% своего населения, а еще 98 государств достигли показателя в 40% вакцинированных.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Испания объявила о том, что поставит в страны Африки более 20 млн доз вакцин от COVID-19 через механизм Covax.