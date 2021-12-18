Москва, 18 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Проект договоров США и НАТО — это в прямом смысле гарантия безопасности, причем не только России, но и всего мира. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Это абсолютно точно не ультиматум, как пытаются представить наши оппоненты. Это четкие контуры мирной архитектуры, это понятные правила для сохранения стабильности и недопущения новой гонки вооружений», — отметил Слуцкий.

Это шанс снять повышенную напряжённость и вернуться к политике разрядки, подчеркнул депутат.

Проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности обнародовал МИД РФ.

Вместе с тем 17 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс оставил без ответа все предложения по деэскалации, сделанные Россией, и не представил конкретных идей по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.