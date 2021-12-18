Москва, , 10:06 — REGNUM Исключительно на двусторонней основе предлагает США переговоры по гарантиям безопасности Россия, вовлечение в этот процесс других стран лишит их смысла. Об этом 18 декабря сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности обнародовал МИД РФ.