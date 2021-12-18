Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на дороге

В ближайшие дни в областном центре ожидается туман, гололёд и изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Кроме того, согласно прогнозу синоптиков, ветер усилится до 20 метров в секунду.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и оставлять автомобили только на парковочных местах, а также не мешать работе общественного транспорта и уборочной техники. Горожанам следует обходить стороной деревья и рекламные щиты, не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.