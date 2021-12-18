Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM Максимальный рост коммунальных тарифов в Ростовской области в 2022 году составит 5,4%. Об этом сказано в распоряжении главы региона, опубликованном на сайте донского правительства.

ЖКХ

Квартплата по новым тарифам будет рассчитываться с 1 июля 2022 года. Расценки будут отличаться в зависимости от территорий. В среднем по региону рост составит от 3,9% до 5,4%.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля 2021 года наибольший рост тарифов произошёл в Ростове-на-Дону и Таганроге — на 5,3%, в Азове и Новочеркасске — на 5,2%, в Волгодонске — на 5,1%.

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