Москва, 18 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Госдуме назвали очень жесткими предложения России в рамках договоров с США, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Вячеслав Никонов

«Это, действительно, очень жесткие предложения, которые, уверен, сначала вызвали на Западе яростную реакцию, но через какое-то время реакция стала немного другой. Мы не услышали «нет!», и это уже достаточно симптоматично. Там взяли время на раздумье. Кроме того, последовало заявление от НАТО, что они готовы к стратегическому диалогу с Россией, если Россия возьмет на себя определенные обязательства. Но сейчас не то время, когда НАТО или Соединенные Штаты должны ставить условия, потому что именно Россия эти условия уже поставила», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Накануне Россия передала американской стороне проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов НАТО.

«На самом деле очень необычная ситуация и очень сильный ход со стороны российской дипломатии, вполне в духе Владимира Путина. Этот ход вызвал, я думаю, настоящий «взрыв мозга» в американском, да и во всем западном истеблишменте», — полагает Никонов.