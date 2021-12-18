Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

На месте пожара на «Северной верфи» СКР

Напомним, около 18 часов 17 декабря на верфи загорелся строящийся для ВМФ России корвет «Проворный» (проект 20 385). Только спустя несколько часов пожар был локализован. Пострадали три человека.

Как установлено, на пятом стапеле завода « произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба», сообщили в СКР. Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ

«Следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников, свидетелей, назначен ряд экспертиз, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин возгорания», — говорится в сообщении.

Напомним, боевой корабль планировали сдать ВМФ России в 2022 году. Размер ущерба и дальнейшую судьбу корабля будет выяснять комиссия ОСК, в состав которой входит «Северная верфь».