Лондон, , 09:53 — REGNUM На территории Великобритании за сутки по состоянию на 17 декабря было выявлено свыше 93 тыс. носителей коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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Уточняется, что за последние 24 часа в стране выявили 93 045 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 11 190 354.

Также указывается, что за этот же период от нового заболевания умерло 145 пациентов. При этом в Британии почти 90% взрослого населения страны прошло вакцинацию от COVID-19

Отметим, днем ранее в Великобритании выявили за сутки свыше 88 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.