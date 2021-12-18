Лондон, 18 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. На территории Великобритании за сутки по состоянию на 17 декабря было выявлено свыше 93 тыс. носителей коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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Уточняется, что за последние 24 часа в стране выявили 93 045 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 11 190 354.

Также указывается, что за этот же период от нового заболевания умерло 145 пациентов. При этом в Британии почти 90% взрослого населения страны прошло вакцинацию от COVID-19

Отметим, днем ранее в Великобритании выявили за сутки свыше 88 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.