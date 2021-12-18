Нью-Йорк, США, , 09:50 — REGNUM Резолюцию по поводу расследования нарушений прав человека в Эфиопии принял Совет по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом 17 декабря организация сообщила на своем сайте.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

Изучением ситуации в стране займется специальная международная комиссия. Ее деятельность рассчитана на один год с возможностью продления. Авторами инициативы выступили страны ЕС. Эфиопия и ряд африканских государств в Совете выразили несогласие с принятием резолюции.

В пользу документа проголосовала 21 делегация из 47 стран-членов СПЧ. 15 государств, в том числе Россия, Китай, Венесуэла и Куба, выступили против инициативы, а еще 11 стран — воздержались от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Всемирная продовольственная программа (ВПП) при ООН объявила о приостановке помощи в двух городах на севере Эфиопии из-за того, что боевики сепаратистского Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) разграбили местные склады.

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