Вашингтон, 18 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Дени Вильнёв начал работу над экранизацией научно-фантастического романа «Свидание с Рамой» английского писателя Артура Кларка. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Gage Skidmore Дени Вильнёв

Последней работой Вильнёва стала новая версия экранизации фантастического романа «Дюна» американского писателя Фрэнка Герберта. Первоисточником одной из следующих работ также станет книга одного из классиков научной фантастики. Финансированием нового проекта Вильнёва займётся кинопроизводственная компания Alcon Entertainment.

Артур Кларк написал роман «Свидание с Рамой» в 1973 году. Произведение было удостоено нескольких литературных наград, включая премии «Небьюла» и «Хьюго».

"Это одно из самых проработанных произведений в своём жанре: книга даёт столько же ответов, сколько ставит вопросов», — отметили в Alcon Entertainment.

Работы Артура Кларка ранее неоднократно экранизировались. Самым известным киновоплощением романа Кларка стал фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».