Афины , , 09:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на юге Греции. Об этом 18 декабря сообщает Геологическая служба США.

Как дополняется, подземные толчки произошли утром — в 08:16 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 62,4 км, в 24 км от острова Китира.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Фиджи. Эпицентр располагался на расстоянии 231 км к западу от города Левука. Очаг — на глубине 557,5 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.