Москва, , 09:48 — REGNUM Почти 4 млрд рублей получат Дагестан и Ленинградская область на строительство и реконструкцию системы водоснабжения, более 2,6 млрд рублей будет направлено в Ульяновскую область на реконструкцию систем очистки канализации. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вода из под крана Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Ленинградскую область поступят более 1,7 млрд рублей, средства будут направлены на реконструкцию водоочистных сооружений в Выборге. Планируется отремонтировать действующую насосную станцию, а также построить станцию обработки воды, сооружение для обработки осадка и новые резервуары. Мощность системы составит 40,6 тыс. куб. м воды в сутки, что позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей города (более 74 тыс. человек).

Дагестан получит более 2 млрд рублей. На эти деньги в Буйнакске проведут реконструкцию системы водоснабжения и построят новый водовод, чтобы обеспечить качественной водой весь город (более 66 тыс. человек).

Глава правительства РФ также подписал распоряжение о распределении более 2,6 млрд рублей бюджету Ульяновской области. Деньги поступят в 2022—2024 годах и будут направлены на реконструкцию очистных сооружений канализации Левобережья, расположенных в Заволжском районе. После завершения работ повысится качество очистки канализационных вод, а производительность сооружений увеличится до 100 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

Реализация этих мер позволит сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Волгу, улучшить качество воды и экологическую ситуацию в регионе.

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