Красноярск, , 09:46 — REGNUM В Красноярском крае в отпуск с последующим увольнением ушёл заместитель регионального правительства Николай Зуев. Об этом 18 декабря сообщается на официальном портале Красноярского края.

Отставка

Отмечается, что написанное накануне заявление 48-летнего чиновника об увольнении по собственному желанию уже подписал губернатор Александр Усс.

Николай Зуев занимал свою должность с сентября 2020 года, отвечая за координацию деятельности органов исполнительной власти, а также контроль министерств промышленности и экологии. В правительство Красноярского края он пришёл с поста главы Красноярской региональной энергетической компании (АО «КрасЭКо»).

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Афанасьев покидает пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края — с 3 декабря уходит в отпуск с последующим увольнением.

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