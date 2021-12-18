Виннипег, Канада, , 09:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Виннипег Джетс» североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Michael Miller

Игра проходила на льду арены «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 2:5.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Бретт Лисон (24-я минута), Даниэль Спронг (29-я), Конор Шири (49-я), Майкл Сгарбосса (58-я, в пустые ворота) и российский форвард Александр Овечкин (60-я, в пустые ворота).

У «Виннипега» голы забили Бренден Диллон (25-я) и Джош Морисси (43-я, в большинстве).

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не отличился во встрече результативными действиями, его одноклубник — российский форвард Евгений Кузнецов, пропустил игру из-за болезни.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 20 декабря примет на домашнем льду клуб «Лос-Анджелес Кингз», а «Виннипег» днем ранее также дома встретится с командой «Сент-Луис Блюз».