Виннипег, Канада, 18 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Александр Овечкин

Игра проходила на льду арены «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 2:5.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Бретт Лисон (24-я минута), Даниэль Спронг (29-я), Конор Шири (49-я), Майкл Сгарбосса (58-я, в пустые ворота) и российский форвард Александр Овечкин (60-я, в пустые ворота).

У «Виннипега» голы забили Бренден Диллон (25-я) и Джош Морисси (43-я, в большинстве).

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не отличился во встрече результативными действиями, его одноклубник — российский форвард Евгений Кузнецов, пропустил игру из-за болезни.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 20 декабря примет на домашнем льду клуб «Лос-Анджелес Кингз», а «Виннипег» днем ранее также дома встретится с командой «Сент-Луис Блюз».