Челябинск, 18 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Челябинской области 17 декабря выявили ещё 604 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 139 875 случаев заражения. Исцелились 126 699 пациентов.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается 6196 человек. А скончались от ковида ещё 28 граждан.