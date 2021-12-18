Монреаль, Канада, , 09:40 — REGNUM В Монреале (Канада) организаторы боксерского поединка между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (РФ) и Маркусом Брауном (США) включили гимн СССР вместо гимна России во время представления участников. Об этом

Бетербиев победил Брауна нокаутом в 9 раунде. Он защитил принадлежащие ему титулы.

На счету Бетербиева — 17 побед (17 — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Бетербиев в интервью Kavkaz Press поддержал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен назвал естественными заявления Кадырова о том, что Нурмагомедов мог бы подраться с кем-то из бойцов «Ахмата».