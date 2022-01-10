Игорь Свирин, 10 января 2022, 11:32 — REGNUM Правильная идея Минтранса о переходе на электронные путевые листы и транспортные накладные в результате ненадлежащего исполнения грозит транспортным коллапсом сегменту крупногабаритных перевозок. А в дальнейшем может привести к значительным финансовым потерям для таких отраслей, как промышленность, ОПК, сельское хозяйство, поскольку именно предприятия этой сферы являются отправителями большинства негабаритных грузов.
Автомобильные дороги находятся в федеральной, региональной, муниципальной собственности, а также в собственности физических или юридических лиц. До перехода на «Суперсервис 22» система работала следующим образом. По всем дорогам можно было ездить, если параметры транспортного средства не превышали разрешенных пределов, в случае с негабаритными грузами для проезда требовалось получать специальное разрешение.
В зависимости от маршрута разрешения нужно было получать у балансодержателей дорог. Таких управлений в России со всеми филиалами больше 50. Признаться, дело это было не быстрое — по регламенту 15 рабочих дней. Отметим, что были управления, в которых, приложив некоторые усилия, через посредников процесс можно было сократить до 10 рабочих дней. В исключительных случаях время оформления сокращалось до нескольких дней, но были и такие ведомства, в которых на получение разрешения на проезд уходило до месяца и больше.
Получение разрешений усложнялось также из-за того, что перевозчик должен был доказать размеры и массу груза, из-за невнятности нормативной базы и из-за разницы в подходах от управления к управлению вновь требовались знакомые с этой казуистикой посредники. Сложившееся положение вещей восторга у участников процесса не вызывало, но позволяло планировать свою хозяйственную деятельность.
Летом 2020 года Минтранс поручил подведомственному учреждению ФКУ «Росдормониторинг» разработать электронную систему цифрового оформления перевозок на принципах единого окна. С момента ее запуска перевозчик, зарегистрировав личный кабинет, смог бы заявительным порядком в электронном виде оформлять транспортные накладные, путевые листы, разрешения для перевозки крупногабаритных грузов, а также спецразрешения для транспорта с опасным грузом.
По замыслу чиновников перевод транспортных документов в цифровой формат сделает документооборот прозрачным для отправителей и получателей грузов, компаний-перевозчиков и контролирующих органов, включая ФНС, МВД и прочих участников процесса. А кроме того, позволит участникам перевозок экономить время и деньги на оформлении документации. Прекрасное начинание, скажет читатель. Так же поначалу подумали и транспортники, но вскоре жестоко разочаровались в новации.
Эксперимент провели с 1 по 30 октября 2020 года на территории Татарии, Краснодарского края, Москвы, Московской, Рязанской и Калужской областей. Далее «Суперсервис 22» летом 2021 года должны были запустить в полноценном режиме, а к 2024 году доработать и внедрить во всех регионах страны. Запуск перенесли на 4 октября, о чем в конце сентября и объявили, тут-то для перевозчиков негабаритных грузов наступила самая горячая пора.
Произошло следующее, по словам участников рынка, несмотря на то, что Минтранс объявил о том, что в переходный период будут действовать обе системы подачи заявок, подведомственный ему ФКУ «Росдормониторинг» разослал неформальный циркуляр, в котором запретил принимать документы в старом виде. 4 октября у транспортников появилась возможность завести в системе личный кабинет и приступить к получению документов по новым правилам. Ситуацию к лучшему это не изменило, в подавляющем большинстве случаев запросы не удовлетворяются.
Не удовлетворяются по банальнейшей причине, в систему не введены дороги, балансодержателями которых являются региональные управления. То есть можно получить разрешение на провоз негабаритных грузов по федеральным трассам, за которые отвечает создатель системы «Росдормониторинг», а дальше как повезет. Как неофициально сообщают представители транспортных компаний, казенное учреждение требует со своих подведомственных региональных управлений исчисляемую десятками миллионов рублей плату за внесение их дорог в электронную систему. Может быть, таким экстравагантным способом в ведомстве хотят окупить разработку электронной системы, но уж точно к заявленным Минтрансом целям такой способ к 2024 году их не приблизит.
Тем не менее полной остановки, несмотря на все усилия ответственных ведомств, не случилось. В силу известной присказки о «суровости российских законов, компенсируемой необязательностью их исполнения», грузоперевозки как-то осуществляются. Неофициальные возможности существовали при старой системе, и по крайней мере существуют и поныне, вот только расценки увеличились в разы. По разным оценкам, перевозчики в два раза подняли стоимость своих услуг. Способы также принципиально не поменялись, можно обратиться к тем, кто поможет надлежащим образом оформить груз, а можно заказать проводку автопоезда.
Дело в том, что в процессе доставки негабаритных и опасных грузов слишком много неизвестных: от контроля за параметрами груза до выбора маршрута. Например, транспортники шутят, что в Татарии воздух другой, пересекающие границу региона автопоезда сразу увеличиваются в массе. Подобные отклонения, как, впрочем, и ряд других нарушений, оборачиваются не только штрафами на сотни тысяч рублей, но еще большими потерями от простоя на штрафстоянках, которые могут исчисляться уже миллионами.
Неудивительно, что многие склоняются к неформальным способам решения проблем. Опять-таки, по неофициальным оценкам, порядка 60% участников рынка перевозки осуществляют, соответственно, 40% приостановили свою деятельность. Призванная избавить отрасль от этих пороков инициатива Минтранса как минимум проблем не разрешила.
Теперь что касается промышленности и АПК. Уже сейчас из-за невозможности проложить маршруты оказались заморожены многие негабаритные перевозки, более того, у некоторых Госкорпораций их неформатные, но очень важные грузы оказались на штрафстоянках. Из-за вынужденных простоев срываются важные проекты, выросшие цены на перевозки в итоге отразятся на конечных потребителях. Сельхозпроизводители могут не успеть подготовится к севу, доставка неформатной техники становится нерентабельной, да и не везде ее можно провезти.
Транспортники, в целом положительно оценивая действия Минтранса, возникшие проблемы видят в непоследовательности регулятора. И в свою очередь предлагают на переходный период вернуть возможность регистрировать перевозки старым способом.