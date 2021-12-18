Москва, , 09:35 — REGNUM Граждане с вкладами в банках на сумму более 1 млн рублей должны будут оплатить налог, если их процентный доход превысит 85 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно действующему законодательству, 1 января 2021 года налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагается превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Впервые уплатить такой налог следует в 2022 году, а именно до 1 декабря — на основе уведомлений, направленных налоговыми органами за предыдущий год.

Накануне ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%.

Как следует из расчетов, не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году составит 85 тыс. рублей. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей.

При расчете НДФЛ не учитывается доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Как уточнили в ФНС, банки могут зачислять проценты по вкладам в счет пополнения того же вклада (довольно распространенная практика), доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось их зачисление.

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