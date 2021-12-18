Ярославль, , 09:32 — REGNUM Микроавтобус с ехавшими на соревнования детьми попал в ДТП и перевернулся на 193 км трассы «Холмогоры» в Ярославской области. Об этом 18 декабря сообщили в УМВД РФ по региону.

Столкновение микроавтобуса Mercedes, в котором находились дети, случилось в результате того, что во время движения по трассе у грузовика КАМАЗ, перевозившего бревна, открепился прицеп, бревна рассыпались.

После ДТП госпитализированы водитель микроавтобуса и 12 пассжиров — детей 2012 г.р., их осматривают врачи.