Монреаль, Канада, , 09:27 — REGNUM Российский боксер Артур Бетербиев победил досрочно представителя США Маркуса Брауна и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артур Бетербиев Tofight.ru

12-раундовый поединок проходил в рамках вечера профессионального бокса в Монреале. Уже в седьмом раунде российский боксер отправил американца в нокдаун, несмотря на то, что в четвертом у него открылось сильное рассечение в центре лба. А в девятом раунде Бетербиев прижал своего оппонента к канатам и перевел схватку в клинч, где провел американцу точный левый нижний в корпус, после чего Браун не смог продолжать бой.

Отметим, эта победа стала 17-й (все нокаутом) для 36-летнего ни разу непобежденного Артура Бетербиева, который в пятый раз удачно защитил титул чемпиона мира по версии IBF и второй раз — по версии WBC.

Для 31-летнего Маркуса Брауна это поражение стало вторым при 24 победах (16 нокаутом), это была его первая попытка стать чемпионом мира.