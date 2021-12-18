Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 декабря — последнего рабочего дня недели — снижением. Dow Jones и S&P 500 догнали упавший накануне Nasdaq.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 532,20 пункта (1,48%), до уровня 35 365,44 пункта. S&P 500 подешевел на 48,03 пункта (1,03%), до уровня 4620,64 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на символические 10,75 пункта (0,07%), до уровня 15 169,68 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,52 (2,10%), до уровня $70,86 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 декабря снижением. Nasdaq потерял больше приобретения предшествующего дня, остальные индексы сохранили значительную часть от роста накануне.

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