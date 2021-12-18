Ханты-Мансийск, , 09:18 — REGNUM В ХМАО-Югре 17 декабря обнаружили ещё 203 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах. Больше всего их в Нижневартовске — 49. Симптомы ОРВИ выявили у 182 граждан, а пневмонию у 29.

Всего в регионе выявили уже 93 520 заразившихся. Выздоровели 86 768 человек, а от COVID-19 скончались 1888.