Тольятти, Самарская область, , 09:18 — REGNUM В 2022 году компания АвтоВАЗ представит несколько новых моделей автомобилей. Об этом сообщил журналистам президент и генеральный директор АвтоВАЗа Николя Мор журналистам.

Сборочный цех АвтоВАЗ Lada.ru

Мор анонсировал выпуск новых моделей на мероприятии, посвящённом подведению итогов 2021 года. Глава АвтоВАЗа не стал называть конкретных моделей, заявив, что это станет «большим сюрпризом».

«Могу сказать, что характеристики, опции и качество этих моделей будут на порядок выше сегодняшнего уровня», — приводит слова Мора «Российская газета».

Глава АвтоВАЗа добавил, что как минимум одна из новинок будет производиться на заводе компании в Ижевске. Предполагается, что этой моделью станет обновлённая Lada Vesta — ижевский завод выпускает автомобили именно этой серии.

Ранее Николя Мор заявлял о планах по выпуску обновлённого внедорожника Lada Niva. Автомобили этой модели нового поколения поступят в продажу в конце 2024 года.

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