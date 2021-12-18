Вашингтон, , 09:14 — REGNUM В США испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) завершились неудачей. Об этом 18 декабря передает The War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.

Испытания ускорителя ракеты прошли 16 декабря. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52. Однако последовательность стартовых операций была прервана из-за «неизвестной проблемы».

Ракету вернут производителю для анализа телеметрии и бортовых данных.

При этом источник отмечает, что военные США рассчитывают возобновить испытания как можно скорее.