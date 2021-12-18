Москва, 18 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В случае, если процентный доход жителей России, у которых есть банковские вклады на сумму свыше 1 млн рублей, превысит 85 тыс. рублей, он будет облагаться налогом.

Kakprosto.ru Налоги

В первый раз жители РФ должны будут уплатить такой налог в следующем году, для чего им будут направлены налоговыми органами уведомления за прошлый год.

Кроме того, 17 декабря Банк России увеличил ключевую ставку до 8,50% годовых, в результате чего необлагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году, составляющий на данный момент 42,5 тыс. рублей, вырастет до 85 тыс. рублей.

При этом с 1 января нынешнего года доходы граждан РФ по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.