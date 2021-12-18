Лондон, , 09:08 — REGNUM Ученые из Великобритании заявили, что переболевшие COVID-19 лица могут в 5 раз чаще повторно заражаться штаммом «Омикрон». Об этом 18 декабря отмечается в исследовании Имперского колледжа Лондона.

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Отмечается, что до появления штамма «Омикрон» естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения в течение 6 месяцев — в 85% случаев. Сейчас этот показатель снизился — до 19%.

По данным ученых, две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer обеспечивают защиту от заражения против нового штамма лишь в 20% случаев, но повышается после бустерной прививки — до 55−80%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» в борьбе с новым штаммом коронавируса работает эффективнее других препаратов.