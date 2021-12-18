Челябинск, 18 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Челябинске задержали двоих сбытчиков фальшивых пятитысячных купюр. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

Уголовное дело ранее возбудил отдел полиции «Ленинский». По данным следствия, граждане 1999 года рождения приобрели у неизвестного лица 15 подделок и расплачивались ими в магазинах. В ходе обыска три поддельные купюры у них изъяли.

Теперь им грозит до восьми лет колонии. Суда они ждут на свободе. А полицейские устанавливают круг других лиц, причастных к совершению преступления.