Иркутск, , 09:01 — REGNUM В молодежной лаборатории стресс-физиологии и перспективных биотехнологий НИИ биологии Иркутского государственного университета изучают особенности адаптации байкальской и голарктической фауны беспозвоночных при сезонном похолодании. Об этом 17 декабря 2021 года сообщает пресс-служба вуза.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Исследование ученые проводят на амфиподах — отряде ракообразных, который насчитывает в Байкале более 350 видов. Большинство видов байкальских амфипод — эндемики (встречаются только в определенном регионе), доминируют по численности и биомассе среди беспозвоночных и служат основным источником питания для рыб Байкала.

Ученые отмечают, что изучение влияния климатических изменений на жизнедеятельность холодоадаптированных байкальских амфипод необходимо для дальнейших прогнозов возможных изменений в их популяции и существования байкальских эндемичных видов в целом.

«Известно, что байкальские амфиподы сохраняют активность в зимний период, тогда как голарктический вид Gammarus lacustris впадает в оцепенение. Почему? Решая этот вопрос, я измеряла в образцах амфипод активность шести ключевых метаболических ферментов. В результате удалось показать, что байкальские эндемичные виды обладают метаболическими адаптациями к низкой температуре по сравнению с голарктическими амфиподами G. lacustris», — пояснила автор исследования Юлия Широкова.

Полученные знания ученые смогут использовать в будущем: прогнозировать влияние изменения температуры на чувствительные организмы, населяющие экосистемы древних озер.

Практическая значимость исследований — в разработке новых эффективных методов биомониторинга экосистемы Байкала. Как отмечают сибирские ученые, исследования биохимических адаптаций к низким температурам нужны для выявления новых молекул и биологических катализаторов, повышающих холодоустойчивость организмов.

Такими молекулами могут стать ферменты, многократно ускоряющие биохимические реакции. После выявления холодоадаптированных ферментов и оценки их активности при разных условиях среды с помощью генно-инженерных методов можно встроить гены этих ферментов в бактерии и синтезировать в большом количестве ферментативные препараты.

Полученные ферменты могут быть использованы в пищевой и фармацевтической промышленности, в производстве бытовой химии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году России предстоит принять 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО: она приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала: «священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

По словам заместителя председатель российского правительства Виктории Абрамченко, Россия сделает всё, чтобы не допустить включения священного озера в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

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