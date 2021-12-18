Париж, 18 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Матч 1/32 Кубка Франции с участие футбольных клубов «Париж» и «Лион», который проходил 17 декабря, был отменён из-за хулиганских действий фанатов. Об этом 18 декабря сообщает Get French Football News.

Фанаты

При этом команды смогли сыграть только первый тайм, который завершился вничью со счетом 1:1. Затем, в перерыве, болельщики клубов затеяли массовую потасовку, в ходе которой их большая часть выбежала для выяснения отношений на игровое поле, а часть устроила драку с использованием пиротехники прямо на трибунах.

В результате начала второго тайма было отложено примерно на 50 минут, а затем последовало объявление, что матч отменен.

При этом о дальнейшей судьбе встречи станет известно позднее, однако президент «Парижа» Пьерр Ферраччи уже заявил, что он не допустит переигровки и высказал мнению, что обоим клубам нужно засчитать поражение.