Тайшет, Иркутская область, , 08:52 — REGNUM В Иркутской области состоялось открытие нового алюминиевого завода компании «Русал». Как сообщает сегодня, 17 декабря, телеграм-канал «Город Братск», в Тайшет на торжественную церемонию приехали вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, основатель компании Олег Дерипаска, губернатор Приангарья Игорь Кобзев и полпред в СФО Анатолий Серышев.

«Русал» UC Rusal Photo Gallery

«Новый завод получил имя российского реформатора Петра Аркадьевича Столыпина. Благодаря ему в начале XX века осваивались новые сибирские земли, строились населенные пункты. Уверен, что открытие завода даст новый импульс для развития нашего региона», — отметил глава Приангарья.

По словам гендиректора РУСАЛа Евгения Никтина, в строительстве завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2021) 14 апреля 2021 года «Русал» заявил о подготовке к глобальной модернизации своих заводов. Работающие по старой технологии электролизеры заменят на современные на заводах в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке.

Под каждый завод запланирована подготовка отдельного проекта. Не исключено, что часть заводских объектов снесут и построят новые. Перестройку планируется завершить к 2030 году.

Читайте также: «Русал» модернизирует заводы в Сибири