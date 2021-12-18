Сеул, , 08:51 — REGNUM В Южной Корее на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 власти значительно ужесточили карантинные ограничения. Об этом 18 декабря сообщает национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

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Так, в частных встречах теперь смогут принимать участие не более четырёх человек ‑ и это при условии, что все они имеют прививку от коронавируса. Значительно ограничены права невакцинированных граждан, которым теперь полностью закрыт вход в общественные заведения, а доступ в предприятия общепита допускается исключительно в одиночном режиме (или покупки блюда навынос). Для привитых кафе и рестораны будут работать до 21:00, а концертные залы, кинотеатры и интернет кафе — до 22:00. В спортивных мероприятиях и концертах на свежем воздухе допускается участие не более 300 человек.

В столичном регионе на частично удалённый режим работы переводятся школы, авиакомпании начинают массово отказываться от возобновления рейсов по многим туристическим направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7314 случаев заражения коронавирусом нового типа, число пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии, превысило тысячу человек, что является рекордным показателем с начала пандемии .

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