Москва, , 08:48 — REGNUM Разработанные научно-производственным объединением «Энергомаш» (входит в Роскосмос) ракетные двигатели обеспечили 21,5% космических запусков с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракетный двигатель РД-180 Vitaly V. Kuzmin

За 11 с половиной месяца 2021 года разные страны мира выполнили в общей сложности 130 космических орбитальных пусков. Россия провела 23 старта, 22 из которых обеспечивалось двигателями «Энергомаша».

Большая часть пусков российских носителей пришлась на две модификации ракеты «Союз-2»: «1б» и «1а». В этих носителях используется четыре двигателя РД-107А и один двигатель РД-108А. Ещё 12 двигателей РД-253 обеспечили два пуска тяжёлых ракет-носителей «Протон-М».

Также российские двигатели использовались для запусков американских ракет Atlas 5 и Antares. В 2021 году двигатели РД-180 обеспечили четыре пуска носителей Atlas 5, а двигатели РД-181 — два старта ракет семейства Antares.

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