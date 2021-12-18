Москва, 18 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день президент России Владимир Путин еще не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на новый президентский срок. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил в эфире телеканала RTVI представитель Кремля, до выборов остаётся еще три года и добавил, что у главы Российского государства есть право выдвинуть на них свою кандидатуру, если он этого захочет.

«Он еще не определился. По крайней мере нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», — сказал он.

Также Песков добавил, что, вероятнее всего, у теперешнего президента России, будут предпочтения в отношении будущего кандидата на этот пост.

«Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто — тот, за кого проголосуем мы с вами», — уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых западных странах обнаружилась нехватка препаратов для ревакцинации.