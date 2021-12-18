Магнитогорск, Челябинская область, 18 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябминской области отдали под суд группу наркоторговцев. Об этом сообщает областной главк МВД.

40.мвд.рф Наркотики

По данным следствия, гражданин 2001 года рождения привлёк четверых граждан к незаконному обороту наркотических веществ. При помощи тайников-закладок они успели совершить 23 факта сбыта веществ. Но в итоге полицейские их поймали. По месту проживания задержанных удалось изъять более 500 граммов вещества, телефоны, сим-карты и упаковочный материал.

Теперь их судьбу решит суд. Им может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.