Москва, 18 декабря 2021, 08:42 — REGNUM Действия стран Запада, в том числе отказ от восстановления стран, которым был нанесён ущерб от развязанных с их участием войн, назвал главной причиной миграционного кризиса на польско-белорусской границе посол России в США Анатолий Антонов. Об этом российский дипломат заявил 17 декабря в интервью журналу Newsweek.

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Mil.ru

По мнению Антонова, глубинной причиной кризиса на границе Белоруссии стали попытки западных стран, включая США, навязать всему миру своё видение демократии. Такая политика США и их партнёров привела к ряду региональных конфликтов и к ухудшению ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, к экономическому спаду и к массовым потокам мигрантов.

«К сожалению, Запад не выполнил своих обещаний по восстановлению пострадавших от войн государств и возвращению людей к нормальной жизни. Именно поэтому Белоруссия стала переходным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска», — пояснил Антонов.

По словам российского дипломата, в опасности оказались жизни тысяч людей, искавших спасения в Европе. Антонов отметил, что данная ситуация должна быть разрешена в соответствии с нормами международного гуманитарного права путём предоставления необходимой помощи.

Также Антонов добавил, что единственный выход для стран Запада из создавшегося кризиса — это отказаться от «языка санкций и угроз в отношении Белоруссии» и перейти к конструктивному диалогу с Минском по данному вопросу.

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